Starfield: Laut Bethesda Vertriebschef irrsinnig umfangreich

Pete Hines wurde während des Gerichtsprozesses, wo die Federal Trade Commission die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft überprüfte, von einem FTC Anwalt vernommen. Dort gab er zu Protokoll, dass er hinter der Entscheidung stehe, Starfield zu einem Exklusivtitel zu machen. Nur so wäre es möglich, das neueste Rollenspiel Epos in so kurzer Zeit zu entwickeln, da es nicht für weitere Plattformen optimiert werden müsse. Dadurch konnte jedes angedachte Feature den Weg ins finale Spiel finden und Starfield konnte so irrsinnig umfangreich werden, wie es ist.

Durch die Exklusivität konnte das zudem Spiel schneller, bugfreier und kostengünstiger entwickelt werden. Starfield soll dadurch Bethesdas bugfreister Release bisher werden.

In einem Podcast mit Kinda Funny Games sagte der Chef von Bethesda Todd Howard außerdem, dass es nie infrage kam, dass Features zugunsten eines Performance-Modus gestrichen werden, weswegen die Framerate in Starfield auf 30 FPS limitiert sein wird.

Ab 6. September könnt ihr euch selbst davon überzeugen, ob Hines halten kann, was er verspricht, denn dann erscheint Starfield für XBox Series X/S und PC. Es ist direkt zum Release im Game Pass verfügbar.