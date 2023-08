Starfield: Vorgeschmack zu Artbook-App und Soundtrack

Mit der Premium- bzw. Constellation Edition von Starfield erhalten Käufer auch Zugriff auf den offiziellen Soundtrack sowie eine Artbook-App.

Bethesda Softworks gewährt wenige Tage vor dem Early Access am 1. September einen kleinen Einblick und präsentiert in einem Video nicht nur visuelle Eindrücke, sondern lässt euch auch in die Titelmelodie lauschen, die von Inon Zur komponiert wurde.

Starfield wird am 6. September auf Konsolen exklusiv für Xbox Series X|S erscheinen sowie für den PC. Zum Release wird das Rollenspiel auch über den Xbox Game Pass für Konsole und PC spielbar sein. Bereits am 1. September spielen könnt ihr via Early Access.

Reminder: #Starfield Premium and Constellation Edition owners will have access to the official soundtrack and art book app! Here's a sneak peek. pic.twitter.com/hTa2yq1gY9 — Starfield (@StarfieldGame) August 28, 2023