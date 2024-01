Suicide Squad: Kill the Justice League: Mögliche Post-Lauch-Pläne geleakt

Mögliche Post-Lauch-Pläne zu Suicide Squad: Kill the Justice League wurden geleakt, die an bekannte Orte führen.

Der Release von Suicide Squad: Kill the Justice League rückt immer näher. Am 2. Februar wird das Actionspiel mit dem Schauplatz Metropolis für Xbox Series X|S erscheinen.

Nach der Veröffentlichung wird das Spielerlebnis offenbar um saisonale Inhalte erweitert. Offiziell hat Rocksteady die Pläne dazu noch nicht vorgestellt.

Der Insider Miller Ross will darüber aber schon mehr wissen.

Ross gab bereits Informationen aus der Closed Alpha heraus und machte jetzt Angaben zu den Seasons 3 und 4.

Ihr möchtet keine Spoiler, egal ob groß oder klein, erfahren? Dann lest am besten nicht weiter.

Laut dem Insider wird es in Season 3 eine „Arkham Nostagie“ geben und Gotham City wird besucht. Die Reise wird als großer Moment beschrieben. Season 4 soll weiterhin Deathstroke folgen.

Ross sagte zudem auf die Frage, ob eine Figur in Season 3 zurückkehren werde, von der man dachte, dass sie verschwunden sei: „Nicht die Figur, an die Sie denken. Aber zu diesem Zeitpunkt wird klar sein, was los ist, und die Vorfreude auf diese Figur sollte steigen. Wahrscheinlich gibt es viele Andeutungen und Anspielungen.“

Ob diese Pläne für die genannten Seasons wirklich so verfolgt werden, das wird sich erst später zeigen.