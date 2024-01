Suicide Squad: Kill the Justice League: Neue Gameplays mit Deadshot und Harley Quinn

Schaut euch neue Gameplays zu Suicide Squad: Kill the Justice League mit Deadshot und Harley Quinn an.

Frische Eindrücke auf zwei Außenseiter des Suicide Squads gibt es in neuen Gameplay-Videos.

In dem von Rocksteady Studio entwickelten Actionspiel übernehmen die Spieler die Kontrolle über die Antihelden, darunter auch Deadshot und Harley Quinn.

VGC hat zwei ausführlichere Videos mit Spielszenen zu beiden Charakteren veröffentlicht, in den die offene Welt mit ihren Aufgaben erkundet wird.

Harley Quinn Gameplay:

Deadshot Gameplay:

Suicide Squad: Kill the Justice League ist am 2. Februar 2024 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erhältlich. Bestellt das Spiel im Microsoft Store in diesen Editionen vor: