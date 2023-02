Suicide Squad: Kill the Justice League: Neues Gameplay wird diese Woche gezeigt

Der Entwickler von Suicide Squad: Kill the Justice League wird diese Woche neue Spielszenen aus dem Actionspiel zeigen.

Fans des Suicide Squads werden noch in dieser Woche Gelegenheit haben, neues Gameplay und ein Update aus dem kommenden Spiel von Rocksteady Studios zu sehen.

Die neuen Spielszenen werden im Anschluss einer „State of Play“ am Donnerstag um 22:00 Uhr gezeigt, wo man insgesamt 16 First- und Third-Party-Spiele für PlayStation 4|5 und Playstation-VR vorstellt.

Vielleicht erfahren Spieler in der mehr als 15 Minuten langen Präsentation dann auch, ob Suicide Squad: Kill the Justice League tatsächlich ein Live-Service-Spiel mit Battle Pass sein wird, wie derzeit vermutet wird.