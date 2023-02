Activision Blizzard: Einigung mit Sony liegt in weiter Ferne

Autor:, in / Activision Blizzard

In der Angelegenheit der Übernahme von Activision Blizzard ist Microsoft weit davon entfernt, eine Einigung mit Sony zu erreichen.

Am gestrigen Dienstag fand in Brüssel eine mündliche Anhörung vor der Europäischen Kommission statt. Dort sprach sich Sony erneut gegen die Fusion aus und brachte seine Bedenken vor.

Wie wir bereits heute Morgen berichtet haben, konnte bei der Anhörung keine Einigung mit Sony erreicht oder Bedenken ausgeräumt werden. Von einer Einigung sei man weit entfernt, wie vertraute Personen gegenüber GamesIndustry.biz erklärten.

Während Microsoft mit Nintendo und Nvidia (GeForce NOW) Vereinbarungen für zehn Jahre traf, damit Call of Duty und andere Xbox-Spiele auch langfristig auf diesen Plattformen verfügbar sind, will Sony darauf nicht eingehen.