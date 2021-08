Tales of Arise: Der Geist des Abenteuers in zwei neuen Trailern

Autor:, in / Tales of Arise

Gleich zwei neue Trailer zum JRPG Tales of Arise stellen euch den Geist des kommenden Abenteuers vor.

Bandai Namco hat zu Tales of Arise zwei neue Trailer veröffentlicht, die die wunderschöne Welt des kommenden JRPG zeigen. Der Fokus liegt auf dem, was die Spieler außerhalb des Kampfes tun werden, wie Fische angeln, Gerichte kochen, Landwirtschaft und einiges mehr.

Spieler schließen sich der Gruppe von Helden aus allen Gesellschaftsschichten an, begeben sich auf eine lebensverändernde Suche und entdecken eine Welt voller Möglichkeiten. Die Gruppenmitglieder sitzen z. B. zum Kochen um ein Lagerfeuer herum und können die zubereiteten Gerichte probieren.

Die Landwirtschaft besteht aus dem Anbau von Feldfrüchten und der Aufzucht von Tieren für verschiedene Belohnungen.

Und da wären noch die Sketche, wie beispielsweise Law beim Training mit Alphen oder Dohalim il Qaras, der sich die Ohren zu hält, während Alphen sein Schwert schärft. Die Verwendung von Panels und spielinternen Modellen für einige Sketche trägt ebenfalls zur Atmosphäre im Spiel bei.

Tales of Arise – The Spirit of Adventure Trailer



Tales of Arise – Eine Pause in der Mitte der Reise Trailer



Tales of Arise wird voraussichtlich am 10. September 2021 für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC erscheinen.