Tales of Arise: Live-Stream für den 29. Juli angekündigt

Bandai Namco hat für den 29. Juli um 15:00 Uhr deutscher Zeit einen Live-Stream mit Produzent Yuusuke Tomizawa und Synchronsprecherin Haruna Ikezawa (Sprecherin von Kisara) für Tales of Arise angekündigt.

Im Fokus sollen unterschiedliche Systeme des Spiels stehen, die vor allem Kennern der Reihe vertraut sein dürften. Dazu gehören Skits – Dialogwechsel, bei denen die Gruppenmitglieder beiläufige Gespräche führen – sowie Camping und Angeln. Zudem sollen Fragen von Fans beantwortet werden.

Erscheinen soll Tales of Arise am 10. September 2021 für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.