Tales of Arise: Mystic Artes Spezialattacken und Zilpha vorgestellt

Eindrucksvolle Mystic Artes werden im neuen Trailer zu Tales of Arise vorgestellt und es gibt Informationen zu einem neuen Party-Mitglied.

BANDAI NAMCO Entertainment hat einen neuen Trailer zu Tales of Arise veröffentlicht. In diesem könnt ihr einen Einblick in die bombastisch inszenierten Mystic Artes Attacken gewinnen. Diese versteckten Aktionen können nur unter bestimmten Bedingungen im Kampf ausgeführt werden.

Gleichzeitig wurden Details zu einem neuen Unterstützungscharakter namens Zilpha bekannt. Der Aufseher einer Crimson Crow genannten Widerstandsgruppe aus Calaglia kämpft mit mächtigen Schlägen gegen die Unterdrückung der Dahnan und stellt sich an die Seite der Spieler-Charaktere Alphen und Shionne um den Herrscher Calaglias in Person von Balseph zu besiegen.