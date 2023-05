Test Drive Unlimited Solar Crown präsentiert euch heute die luxiröse Welt im Rennspiel. Den Anfang macht das Solar Hotel, das ihr auf den folgenden Bildern bewundern könnt:

Das im Victoria Park im Herzen der Causeway Bay gelegene Solar Hotel ist ein einzigartiges architektonisches Juwel. Seine ungewöhnliche und futuristische Silhouette hinterlässt sofort einen großen Eindruck. Mit 540 m Höhe und 120 Stockwerken gehört es zu den zehn höchsten Wolkenkratzern der Welt.

Nachdem ihr den Aufzug genommen habt, begebt ihr euch zu eurer ersten Suite, die euch freundlicherweise von Vivian, der Vorsitzenden des Solar Crown Organisationskomitees, zur Verfügung gestellt wurde.

Anmerkung von Jérôme Mariotti, Art Director: „Das Solar Hotel ist von der Arkologie und der Aerodynamik inspiriert. Es zeichnet sich durch seine schlanke und organische Form aus, die mit den neuesten Technologien der Architektur, der Luft- und Raumfahrt und der Automobilindustrie kombiniert wurde. Seine Turmspitze ragt über 500 Meter in die Höhe und dominiert die Skyline von Hongkong.“ „Sein Standort ist in gewisser Weise mit den Teilnehmern des Turniers verbunden. Von hier aus überblickt man die Stadt und wird dazu ermutigt, sich auf ein neues Niveau zu begeben. Es ist ein zentraler Knotenpunkt für die Spieler – die mit zunehmendem Turnierfortschritt Zugang zu immer luxuriöseren Zimmern erhalten – und bietet einen atemberaubenden Blick auf das HKI.“

Weiter geht es dann zur Hotellobby. Diese majestätische Halle ist als sozialer Knotenpunkt konzipiert und dient in erster Linie dazu, andere Mitglieder, die zur Teilnahme an der Solarkrone eingeladen wurden, zu treffen und sich mit ihnen zu unterhalten.

Die Lobby des Solarhotels ist der zentrale Treffpunkt für alle Teilnehmer der Solar Crown.

Anmerkung von Alain Jarniou, Kreativdirektor: „Die Lobby des Solarhotels verdeutlicht unseren Wunsch, die Spieler zusammenzubringen und ihnen bei der Interaktion zu helfen. TDUSC ist nicht nur ein Rennspiel, es ist ein Spiel für Fans schöner Autos, für Rennen oder zum Cruisen mit Freunden. Der naheliegendste Weg, dies zu tun, waren soziale Knotenpunkte, in denen sich die Spieler mit ihren Avataren bewegen und nicht mit 300 km/h auf der HKI hinter dem Steuer eines Hypercars. Im ersten Solar Club Brief haben wir erklärt, dass sich die Spieler in Autohäusern und Werkstätten treffen, aber das Solar Hotel ist der zentrale Treffpunkt in TDUSC.2 „Ob es darum geht, mit den neuesten exklusiven Klamotten herumzustolzieren, anderen Spielern eine Sofort-Herausforderung zu stellen, das eigene Auto nach dem letzten Triumph zu bewundern, neue Klamotten zu kaufen oder das Aussehen des Avatars zu verändern – die Lobby wurde als „Dorfplatz“ in TDUSC konzipiert.“ „Wir haben diesen fantastischen Ort und seine Räume hinzugefügt, um das Unterkunftskonzept in der TDU-Serie zu erweitern. Fans der Serie werden sich an die Häuser in TDU2 erinnern, in denen man seine Garage ausbauen konnte, aber das war eine sehr persönliche Erfahrung. Auch wenn man seine Freunde einladen konnte, muss man erst einmal Freunde finden, und genau das ist das Ziel des Solarhotels. Wir wissen, dass die Häuser die TDU-Spieler beeindruckt haben. Dieses Feature ist zwar zum Start von TDUSC nicht im Spiel, aber es ist Teil einer langen Liste von Features, die wir bereits für zukünftige Inhalte mittel- und langfristig erforscht haben.“

In diesem weitläufigen Raum werden die besten Fahrer präsentiert und die angebotenen Aktivitäten vorgestellt. Es ist ein gemeinsamer Bereich, in dem sich Sharps und Streets ständig treffen, wenn sie aus ihren Suiten herunterkommen. Es ist der perfekte Ort, um Freundschaften zu schließen oder Rivalitäten zu schüren! Die Solar Crown Organisation wird Ihnen in einem zukünftigen Newsletter mehr Details zu den Regeln und Interaktionen zwischen den Mitgliedern in der Lobby geben.

Der Außenbereich des Solar-Hotels ist das Tor zur Stadt und gleichzeitig ein zentraler Treffpunkt für Spieler in ihren Autos. Die Straßen in der Umgebung sind so angelegt, dass das Hotel auch bei hohem Verkehrsaufkommen leicht zu erreichen ist. Ob es sich um ein Autotreffen, ein Kräftemessen oder einfach um ein Treffen mit Freunden handelt, das Solar Hotel ist viel mehr als nur eine Unterkunft.

Die Entwickler geben dazu bekannt, dass wie man sieht, man sich dazu zu Beginn entschieden und für den reibungslosen Ablauf des Wettbewerbs im ersten Jahr beschlossen hat, alle Mitglieder am selben Ort unterzubringen: im Solarhotel. Den Ambitionen sind jedoch kaum Grenzen gesetzt, und es werden bereits zahlreiche Investitionsprojekte für die kommenden Jahre geprüft. Dazu gehören auch Immobilienprojekte im Spiel, die direkt zum Wachstum von Test Drive Unlimited Solar Crown und zum weltweiten Einfluss der Solarkrone und ihrer immer größer werdenden Zahl von Mitgliedern beitragen würden.