The Ascent: Xbox-Version verzichtet auf Raytracing-Support

Am Donnerstag war es endlich so weit und das lang erwartete Cyberpunk-Action-Rollenspiel The Ascent feierte seinen Start auf Xbox Series X|S, Xbox One, PC und im Xbox Game Pass.

Durch seiner faszinierenden Kulisse, die typischen Cyberpunk-Atmosphäre und dem mit Rollenspielmechaniken gemischten, hektischen Kampfgeschehen eroberte der Titel bereits vor der Veröffentlichung einige Gamer-Herzen.

Auch grafisch weiß das isometrische Action-Rollenspiel auf allen Systemen zu beeindrucken. Auf Xbox Series X|S läuft The Ascent in 4K und mit 60 FPS.

Wie Creative Director Tor Frick im Interview mit Wccftech bestätigte, müssen Konsolenspieler allerdings auf eine Raytracing-Funktion verzichten. Ausschließlich Spieler der PC-Version haben die Möglichkeit, The Ascent mit aktiviertem Raytracing zu genießen.