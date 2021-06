The Big Con: Rockapella Sing Along Music Trailer veröffentlicht

Autor:, in / The Big Con

Seht euch den Rockapella Sing Along Music Trailer zu The Big Con an. Das Spiel wird diesen Sommer veröffentlicht.

Bahnt euren Weg durch die 90er Jahre in Amerika als ein Ausreißer mit betrügerischen Absichten. Wählt aus, wen ihr ausnehmen wollt und wie ihr euer Geld verdient, während ihr in diesem komödiantischen Verbrechensabenteuer herumschleicht, euch verkleidet und Taschen ausraubt.

Reitet auf der radikalen 90er-Jahre-Welle in all ihrer karierten und telefonischen Pracht. Verübt Verbrechen, verdient Geld und habt Spaß in The Big Con.

The Big Con wird in diesem Sommer für Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht.