The Coalition: Gears 3 und Judgement Updates veröffentlicht

Autor:, in / The Coalition

The Coalition hat für Gears of War 3 und Gears of War: Judgment einige Korrekturen durchgeführt und bereits Updates veröffentlicht.

Das Team von The Coalition hat eine Reihe von Korrekturen in Gears of War 3 und Gears of War: Judgment in Bezug auf Spielerzahlen, Waffenbalancing, Playlists, DLC-Inhalte und mehr implementiert. Alle Details zu den Updates findet ihr hier:

Die Spielernummern werden nun in allen Gears 3 und J-Playlists angezeigt

Das Waffenbalancing funktioniert jetzt wieder (Inks betäuben nicht mehr, etc.)

Spieler können nun wieder in Event-Playlists spielen

DLC-Inhalte funktionieren jetzt wieder in beiden Spielen

Jeder, der in Gears Judgment ein permanenter Reaper war, hat nun wieder Zugriff darauf

Bezüglich des Sybarite Achievement gibt das Team bekannt, dass man keine weiteren Updates für Gears Judgment mehr durchführen kann, was bedeutet, dass die Event-Playlist, die derzeit auf ‚Exploding FFA‘ steht, möglicherweise für immer bestehen bleibt.