The Coalition: Unangekündigtes Spiel seit über sechs Monaten in der Mache

Autor:, in / The Coalition

The Coalition arbeitet anscheinend an einem noch unangekündigten Spiel für Xbox Series X/S und PC.

The Coalition wird auf der GDC 2021 vertreten sein und dort eine neue Unreal Engine 5 Demo präsentieren. Unter dem Projektnamen „Alpha Point“ wird man dabei die neuen Möglichkeiten vorführen. Gleichzeitig könnte Alpha Point ein Grundstein für ein neues und bisher unangekündigtes Spiel bei The Coalition sein, was bereits im Vorfeld in der Gerüchteküche „aufgekocht“ wurde.

Nachdem The Coalition zur Unreal Ungine 5 Demo zwei Bilder veröffentlicht hat, geht aus dem LinkedIn-Profil von Pedro Camacho D’Andrea hervor, dass das Studio seit nunmehr als sechs Monaten an einem neuen Titel arbeitet.