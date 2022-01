The Coalition: Neues Projekt in vollem Gange

Autor:, in / The Coalition

Wie Andy McKenzie von The Coalition bestätigt, befindet sich nächste Projekt des Studios in vollem Gange und kommt gut voran.

Andy McKenzie von The Coalition bestätigt auf seiner Linkedin-Seite, dass das nächste Projekt des Studios gut voran kommt und in vollem Gange ist. McKenzie arbeitete zuvor an Gears 5 als Economy & Progression Lead, um den Shooter durch den Live-Betrieb zu führen und begann 2021 als Core Gameplay Designer in der Unreal Engine 5 an einem der neuen Spiele mitzuarbeiten!

„Frohes neues Jahr an alle! Nach einem wilden 2020, das ich damit verbracht habe, von zu Hause aus zu arbeiten und #Gears5 als Economy & Progression Lead durch den Live-Betrieb zu führen, habe ich mich 2021 kopfüber in eine neue Rolle innerhalb des Studios gestürzt.“ „In den letzten 7 Monaten habe ich als Core Gameplay Designer in der Unreal Engine 5 an einem unserer neuen Projekte gearbeitet! Dies erforderte eine Menge Selbststudium meinerseits und eine Menge Vertrauen seitens des Studios, da ich noch nie zuvor ein Spiel in der Unreal Engine im Editor erstellt habe. Ich kann mit Freude berichten, dass es bisher sehr gut läuft.“ „Das hat wiederum den Wunsch geweckt, neue Fertigkeiten zu erlernen, und ich belege nun zum Spaß Kurse in Charakteranimation und 2D/3D-Kunst. Der Erhalt der Daueraufenthaltsgenehmigung für Kanada rundete das Jahr ab! Auf ein weiteres Jahr voller Lernen und Wachstum!“