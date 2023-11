The Coalition: Narrative Director wechselt zu Sony Santa Monica

Autor:, in / The Coalition

Bei The Coalition gab es einen Personalwechsel. Bonnie Jean Mah teilte selbst via X mit, dass sie nun bei Sony Santa Monica arbeitet.

Mah war Franchise Narrative Director für die Gears of War-Reihe. So hat sie unter anderem an Gears 5 und den Live-Inhalten mitgearbeitet, aber auch an Gears Tactics. Für Gears of War 4 wirkte sie als Narrative Producer mit.

Außerhalb von The Coalition sammelte sie bei Relic Entertainment Erfahrung für Age of Empires 4, wo sie Narrative Lead und Lead Writer war.