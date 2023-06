The Coalition: Beeindruckende Gears-Dinge angeblich in der Mache

Autor:, in / The Coalition

Bei The Coaltion sollen sich beeindruckende Dinge zu Gears in der Mache befinden, wie berichtet wird.

Beim Entwicklerstudio The Coalition sollen sich beeindruckende Dinge zur Gears in der Mache befinden. Jez Corden von Windows Central habe da entsprechendes gehört, wie er auf Twitter verriet.

Gleichzeitig forderte er die Fans auf, sich in Geduld zu üben. Dies würde letztendlich belohnt werden.

Woran genau das für die Spielreihe Gears of War verantwortliche Studio arbeitet, bleibt unklar. Gerüchten zufolge sollen mehrere Projekte zugunsten von Gears of War 6 gestrichen worden sein.

Zuletzt gab es Hinweise, dass der Entwickler People Can Fly an Gears of War 6 arbeiten könnte, da Microsoft einen Produktionsvertrag von bis zu 50 Millionen mit dem Studio abgeschlossen hat.