Starfield: Das beste Spiel zu machen ist das Ziel

Das letzte First-Party-Spiel der Xbox Studios war bekanntlich Redfall. Der Koop-Shooter mit offener Spielwelt konnte in vielen Belangen nicht überzeugen und ist bis heute noch eine Baustelle.

Umso wichtiger ist es nun, dass das nächste Spiel der Xbox Game Studios eine Punktladung wird. Der Showcase zu Starfield scheint dies zu versprechen, auch, wenn es nur mit 30 FPS laufen wird.

Xbox-Chef Phil Spencer sagte schon im Mai im Zuge der Veröffentlichung von Redfall, dass sich niemand gleich eine PlayStation 5 kaufen werden, wenn Starfield mit 11 von 10 bewertet werden würde.

An diese Aussage knüpfte Spencer jetzt in einem Interview mit The Guardian an. Demnach sei es absolut das Ziel, das beste Starfield zu machen.

Spencer sagte: „Was mir an meiner Aussage nicht gefiel, war, dass Qualitätsspiele für unsere Strategie von entscheidender Bedeutung sind. Es ist also nicht so, dass es nicht unser Ziel ist, dass Starfield eine 11 von 10 Punkten bekommt – obwohl das eine dumme Art ist, es zu sagen. Ich weiß nicht, ob ich die Rezensionen als Maßstab für die gesamte Qualität nehmen werde. Aber das beste Starfield zu machen, ist absolut unser Ziel. Ich möchte die absolut besten Spiele entwickeln, die wir können.“

Starfield wird am 6. September für Xbox Series X/S und PC erscheinen. Mit dem Xbox und PC Games wird das Sci-Fi-Rollenspiel an diesem Tag ebenfalls spielbar sein.