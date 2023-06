Xbox Game Pass: Keine unmittelbare Preiserhöhung nach Fusion

Sollte die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft erfolgreich verlaufen, dann wird der Xbox Game Pass deswegen nicht teurer.

Die Informationen dazu stammt aus einem neuen Gerichtsdokument. Daraus geht hervor, dass nach erfolgreicher Fusion und dem steigenden Mehrwert des Abo-Services durch Call of Duty keine Preiserhöhung erfolgt.

So heißt es: „Hier würde die Übernahme den Verbrauchern zugutekommen, da Call of Duty am Tag der Veröffentlichung auf der Konsole über Microsofts Game Pass (ohne Preiserhöhung für den Dienst aufgrund der Übernahme), über Nintendo und über andere Dienste, die Cloud-Streaming ermöglichen, verfügbar wäre.“