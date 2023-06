The Crew Motorfest: Cinematic- und Gameplay-Trailer veröffentlicht

Autor:, in / The Crew Motorfest

Beim Ubisoft Forward Showcase wurde gerade ein Cinematic- und Gameplay-Trailer für The Crew Motorfest gezeigt. Die Videos könnt ihr euch hier anschauen.

The Crew Motorfest hat(te) einen großen Auftritt beim Ubisoft Forward Showcase. Zu Beginn hat man einen Cinematic Trailer gezeigt:

Dazu gab es noch einen Gameplay-Trailer:

Dazu wurde bestätigt, dass man seine Fahrzeugsammlung von The Crew 2 kostenlos in The Crew Motorfest importieren kann.

The Crew Motorfest erscheint am 14. September 2023.