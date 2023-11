The Crew Motorfest: OWO Haptic Gaming Edition angekündigt

Autor:, in / The Crew Motorfest

Das Rennspiel The Crew Motorfest erhält eine OWO Haptic Gaming System Edition.

Der spanische Game-Tech-Innovator OWO kündigt das OWO Haptic Gaming System – The Crew Motorfest Edition an, das ein verbessertes Spielerlebnis mit Ubisofts gefeiertem Rennspiel-Franchise bieten soll.

Ab Saison 2 des Spiels wird diese Edition die Beta-Implementierung der haptischen Empfindungen von OWO enthalten, die das Gameplay von Ubisofts The Crew Motorfest verbessern. Diese Beta-Implementierung wird sich in den folgenden Saisons weiterentwickeln, sodass die Spieler in eine Welt der Hochgeschwindigkeitsrennen eintauchen werden wie nie zuvor.

Das haptische System liefert realistische Eindrücke, die es den Spielern ermöglichen, jede Kurve, jede Beschleunigung und jeden Aufprall zu spüren und sich direkt in den Fahrersitz zu versetzen. Während sie durch spannende Rennabenteuer navigieren, wird das haptische System von OWO ein noch nie dagewesenes Maß an Interaktion bieten und das Spiel zum Leben erwecken.

Diese exklusive Edition wird einen erstaunlichen neuen OWO-Skin enthalten, der die kühnen, einzigartigen Designs der Marke The Crew Motorfest repräsentiert und das perfekte Outfit darstellt, um die rohe Kraft und Präzision zu erleben, die in jeder Kurve steckt.

Sensations wird für Windows-PC und Konsolen (PlayStation 4|5, Xbox Series S|X, und Xbox One) erhältlich sein. Ubisoft Ivory Tower und OWO arbeiten mit Hochdruck daran, das Spiel zu einem möglichst interaktiven und fesselnden Erlebnis zu machen.

„Ubisoft Ivory Tower freut sich, mit OWO zusammenzuarbeiten und den Spielern mit The Crew Motorfest ein erweitertes Spielerlebnis zu bieten“, sagt Paul Narducci, Gameplay Director bei Ubisoft. „Die Integration des haptischen Systems von OWO fügt dem Spiel eine neue Dimension hinzu, die das Rennerlebnis aufwertet und die Spieler mit einem Grad an Realismus fesselt, der diese Special Edition wirklich von anderen unterscheidet. Wir können es kaum erwarten, dass sich die Spieler mit der Kraft von OWO in spannende Rennabenteuer stürzen.“

„Wir sind begeistert, unsere Zusammenarbeit mit Ubisoft zu erweitern und OWO The Crew Motorfest Edition vorzustellen“, sagt Jose Fuertes, Gründer und CEO von OWO. „Mit unserem fortschrittlichen haptischen Spielsystem werden die Spieler den Adrenalinstoß und die Aufregung von The Crew Motorfest wie nie zuvor spüren. Wir sind sehr stolz darauf, dieses Spiel in unserem Portfolio zu haben und freuen uns darauf, dass die Spieler das Spiel auf eine völlig neue Art und Weise erleben können. Diese Partnerschaft ist ein Beweis für unser Engagement, das Spielerlebnis zu revolutionieren und Spielern auf der ganzen Welt eine unvergleichliche Immersion zu bieten.“

Das OWO Haptic Gaming System – The Crew Motorfest Edition ist ab sofort auf der offiziellen Website von OWO für 539,- Euro vorbestellbar. Spieler, die diese Edition der hochgelobten OWO Technologie kaufen, erhalten zusätzlich eine digitale Kopie des Spiels oder den Year 1 Season Pass für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One oder Windows-PC.