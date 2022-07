The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me: Leak verrät Release-Termin

Ein neuer Leak verrät den Release-Termin zu The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me erscheint laut den neuesten Leaks am 30. November 2022. Diese Informationen gehen aus einem Datenbankeintrag des Microsoft Stores hervor. Eine offizielle Ankündigung steht noch aus.

Weitere Informationen zu The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me gibt es auf der Übersichtsseite.