Mit einem neuen Cinematic-Trailer kündigt Bethesda The Elder Scrolls Online: Necrom Schatten über Morrowind an.

Verteidigt in „The Elder Scrolls Online: Necrom“ als Teil der Sage „Schatten über Morrowind“ die Geheimnisse von Hermaeus Mora und kämpft für den Erhalt der Realität selbst. Meistert die neue Klasse des Arkanisten, erkundet die Telvanni-Halbinsel Morrowinds und wandelt zwischen den Welten, während ihr ein neues Abenteuer erlebt, das euch von Tamriel bis in die den Verstand verändernde Ebene Apocrypha selbst führt.

Schaut euch hier den neuen The Elder Scrolls Online: Schatten über Morrowind Cinematic-Trailer an. The Elder Scrolls Online: Necrom erscheint am 5. Juni für PC/Mac und am 20. Juni für Xbox und PlayStation. Weitere Details gibt es hier.