The Elder Scrolls Online: Vorschau auf Ascending Tide Korallenhorst

Vorschau auf Ascending Tide Korallenhorst aus The Elder Scrolls Online.

Führt eine kühne Rettungsaktion durch und stürmt ein geheimes Versteck des Ordens der Emporstrebenden im Korallenhorst, einem neuen PvE-Verlies für vier Spieler, das bald als Teil der DLC-Spielerweiterung Ascending Tide für The Elder Scrolls Online erscheint.

Die farbenfrohen Kavernen des an der Nordküste von Sommersend gelegenen Korallenhorsts und seine archaischen Elfenruinen sind ein ideales Versteck – diese einzigartige, vor neugierigen Blicken geschützte Stätte wurde nicht ohne Grund von der rätselhaften Organisation auserkoren. Ascending Tide erscheint am 14. März für PC/Mac und Stadia sowie am 29. März für PlayStation und Xbox. Weitere Details findet ihr hier.

Charaktervorstellung: Kapitän Kaleen: Der gnadenlosen Weite des padomaischen Ozeans zu trotzen, gleicht bei dieser erfahrenen Seebärin einem kleinen Rundgang über den Marktplatz. Hier erfahrt ihr mehr über Kapitän Kaleen, der standfesten Skipperin der Speerspitze! Je nach Situation kann sich Kapitän Kaleen als erbitterte Gegnerin oder als tapfere Verbündete erweisen. Falls ihr unter dem Banner des Dolchsturz-Bündnisses segelt, habt ihr wenig zu befürchten. Andernfalls solltet ihr das offene Meer sorgsam im Auge behalten und euch vor der furchteinflößenden Mannschaft der mächtigen Speerspitze in Acht nehmen!