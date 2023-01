The Elder Scrolls Online: Weltweites Enthüllungsevent startet heute

Autor:, in / The Elder Scrolls Online

Entdeckt heute die Zukunft von The Elder Scrolls Online beim Xbox Developer_Direct und dem weltweiten Enthüllungsevent im Anschluss.

Heute, am Mittwoch, den 25. Januar, ab 21 Uhr gibt es unter Twitch.tv/Bethesda_DE und Twitch.tv/xbox nacheinander zwei Streams zu The Elder Scrolls Online, bei denen Einzelheiten zum Abenteuer für ESO 2023 enthüllt werden! Wir von XboxDynasty werden euch heute Abend in einer weiteren Meldung selbstverständlich daran erinnern, damit ihr live dabei sein könnt.

Ab 21 Uhr präsentieren Xbox und Bethesda die Developer_Direct mit ESOs erster wichtiger Ankündigung des Jahres und einem Vorgeschmack auf das nächste große Abenteuer für das Spiel. Gleich nach der Developer_Direct präsentieren die ZeniMax Online Studios das weltweite Enthüllungsevent 2023 von ESO mit weiteren Einzelheiten und Einblicken in die Inhalte dieses Jahres. Beide Events gibt es auf Twitch.tv/Bethesda_DE.

Diejenigen, die beim weltweiten Enthüllungsevent von The Elder Scrolls Online 2023 dabei sind, können sich die Ritualzauber-Aktion als kostenlosen Twitch Drop sichern, wenn sie ihre Konten vor Eventbeginn verknüpfen.