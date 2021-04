The Elder Scrolls Online: Xbox Serie X/S Optimierung, Blackwood-Vorschau und mehr

Autor:, in / The Elder Scrolls Online

The Elder Scrolls Online wird am 8. Juni für die Xbox Serie X|S optimiert. Dazu gibt es hier eine Kapitelvorschau zu Blackwood und mehr.

The Elder Scrolls Online, das am 8. Juni als digitaler Download erscheint, wird für die Xbox Serie X|S optimiert und die native Leistung der Xbox-Konsolen und der PlayStation 5 nutzen, um die Wiedergabetreue und Leistung des Spiels drastisch zu steigern.

Diese visuellen Erweiterungen beinhalten Verbesserungen der Draw Distance des Spiels, Antialiasing, Reflexionen, Beleuchtung und vieles mehr. Im Performance-Modus können Xbox Series X|S-Spieler das Spiel mit 60 Bildern pro Sekunde spielen und dank Smart Delivery ist diese umfassende Überarbeitung der Grafik und Leistung des Spiels für alle Spieler, die auf die leistungsstarken Konsolen der Xbox Serie X|S umsteigen oder bereits umgestiegen sind, zu 100 % kostenlos.

Die optimierte Version des Spiels erscheint zusammen mit dem Blackwood-Kapitel und Update 30 am 8. Juni, aber ihr könnt die Geschichte, die euch in diese neue Zone und das Abenteuer führt, schon jetzt mit dem Start des Blackwood-Prologs beginnen.

Diese Prolog-Questlinie ist für alle aktuellen ESO-Spieler kostenlos und lässt die Spieler mit Eveli Sharp-Arrow und der Dremora Lyranth zusammenarbeiten, um die Operationen eines neuen Kults zu untersuchen. Was ihr in diesen beiden neuen Quests aufdeckt, wird eure Abenteuer in Blackwood und den Rest der Gates of Oblivion-Storyline vorbereiten.

The Elder Scrolls Online ist außerdem Teil der Play Days! Bis zum 13. April könnt ihr Zugang zum ESO-Basisspiel erhalten (das 23 Zonen, vier Klassen und die Haupthandlung enthält) und eure Abenteuer beginnen, wobei eine Xbox LIVE Gold-Mitgliedschaft erforderlich ist. Falls ihr dann die Geschichte über die Gratis-Spieltage hinaus fortsetzen möchtet, könnt ihr das Basisspiel und das letztjährige Greymoor-Kapitel, das Teil des Abenteuers „Das dunkle Herz von Skyrim“ ist, mit einem Rabatt von 67 % erwerben:

Hier gibt es eine Kapitelvorschau zu Blackwood: