The First Descendant: Explosiver Trailer von der Tokyo Game Show

The First Descendant eröffnet die Tokyo Games Show mit einem frisch geschnittenen Trailer.

Heute hat NEXON im Vorfeld der Tokyo Games Show eine neue Version des Trailers zu The First Descendant veröffentlicht. Der neueste Trailer zeigt die einzigartigen Charaktere des Spiels – Sharen (die Assassinen-Konzept-Nahkampf-Händlerin), Bunny (der superschnelle Nuke mit elektrischen Angriffen), Freyna (die Gift-Typ-Dauer-Händlerin), Jayber (das Genie, das Geschütztürme beschwört) und mehr.

Mit verschiedenen Waffen kämpfen die Charaktere in actiongeladenen Koop-Kämpfen gegen riesige Monster mit unterschiedlichen Gimmicks, die alle von der hervorragenden Grafik der Unreal Engine 5 gerendert werden. NEXON GAMES‘ origineller Sci-Fi-Shooter wird von Donnerstag, 15. September, bis Sonntag, 18. September 2022, im Online-Showcase der Convention zu sehen sein.

The First Descendant mit seiner fesselnden Sci-Fi-Fantasy-Welt ist eine Original-IP von NEXON GAMES. Der kooperative Free-to-Play-Looter-Shooter befindet sich derzeit in Entwicklung und soll auf Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S veröffentlicht werden.