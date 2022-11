The Game Awards: Über 50 Spiele werden präsentiert, Show wird kürzer sein

Autor:, in / The Game Awards

Bei den The Game Awards 2022 werden über 50 Spiele präsentiert und die Verleihung wird dieses Jahr kürzer sein.

Am 8. Dezember werden zum neunten Mal die Game Awards vergeben. Die Veranstaltung findet wie im Jahr zuvor im Microsoft Theater in Los Angeles mit Schöpfer und Moderator Geoff Keighley statt.

Neben der Vergabe des Awards in verschiedenen Kategorien, sind es vor allem die Spiele, die dort mit Trailern präsentiert werden. In diesem Jahr werden über 50 Spiele bei der Show dabei sein, wie Keighley verriet.

„Es ist immer schwierig, denn wenn mehr als 50 Spiele involviert sind, wird etwas herauskommen. Aber ja, [wir haben] eine ziemlich gute Erfolgsgeschichte, klopf auf Holz, mit der Show und wir halten normalerweise einige Überraschungen bereit,“ sagte er VideoGAmes.si.

Wie viele Weltpremieren in den über 50 Spielen stecken, behielt der Moderator ebenfalls für sich. Doch sollen es in etwa genauso viele sein, wie in den Jahren davor.

„Ich kann dir keine Zahl nennen, aber es entspricht den vergangenen Jahren. Wir haben einige bestehende Spiele, die angekündigt sind und brandneue Inhalte zeigen werden, und dann haben wir noch eine Menge neuer Spiele, die wir enthüllen werden. Im Internet gibt es bereits viele Spekulationen darüber, was dabei sein wird und was nicht. Ich bin mir sicher, dass einige Gerüchte nicht stimmen, und sie werden sich in den kommenden Wochen nur noch verstärken.“

Die Laufzeit der Veranstaltung wird in diesem Jahr auch erstmals Jahr kürzer sein, wie Keighley bestätigt. Damit reagierte man auf die Kritik der Zuschauer.

Die Nominierten der The Game Awards 2022 werden am heutigen Montag um 18:00 Uhr verkündet.