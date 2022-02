The King of Fighters XV: SNK betrachtet Fan-Wünsche bei DLC Charakteren

Autor:, in / The King of Fighters XV

Die Kämpfer des Spiels The King of Fighters XV werden vom Entwicklerstudio und Produzent Yasayuki Oda mit Blick auf Fan-Wünsche geplant.

Am 17. Februar erscheint der mittlerweile 15. Teil der Kampfspielreihe The King of Fighters. So kurz vor Release hat sich das Studio noch einmal zum Charakter Line-up geäußert und spricht dabei die Fans der Reihe an.

Nach mittlerweile zwei Beta-Testphasen auf den Sony-Konsolen sind die Kämpfer, die euch zu Beginn des Spiels zur Verfügung stehen, weitestgehend bekannt und einige DLC Charaktere wurden enthüllt. Den Fans der Reihe reicht das jedoch nicht und das hat auch das Studio um Produzent Yasayuki Oda mitbekommen.

Dieser äußerte sich dazu in einem Interview mit der koreanischen Seite khgames wie folgt:

„Wir werden die Anfragen nach verschiedenen Charakteren, inklusive Kim, während der Planungsphase berücksichtigen. Da Kim ein sehr beliebter Charakter ist, werden wir unser Bestes geben diese zu verwirklichen. Derzeit ist der Kader für Jahr 1 finalisiert, zusätzliche Charaktere werden später bestimmt.“

Einige der gewünschten Kämpfer der Fans werden somit erst im Jahr 2 von The King of Fighters XV, wenn überhaupt, veröffentlicht werden.