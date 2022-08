The Outer Worlds 2: Mehr als 80 Leute arbeiten am Rollenspiel

Autor:, in / The Outer Worlds 2

Am Nachfolger des Rollenspiels The Outer Worlds arbeiten bei Obsidian Entertainment mehr als 80 Leute.

Das Rollenspiel The Outer Worlds war für Obsidian Entertainment ein voller Erfolg. Das Spiel erschien bei Release im Jahr 2019 auch direkt im Xbox Game Pass und erreichte so direkt eine Menge Spieler.

Ein Nachfolger wurde im letzten Jahr auf humorvolle Weise mit einem Trailer angekündigt. Angeblich soll Teil 2 aber schon vor der Veröffentlichung des Erstlings eine sichere Sache gewesen sein. Zudem könnte die Umsetzung in den Unreal Engine 5 erfolgen, wie eine Stellenanzeige damals verraten haben könnte.

Wie weit fortgeschritten die Entwicklung von The Outer Worlds 2 ist, können wir zwar nicht sagen. Doch arbeiten mittlerweile über 80 Leute am Rollenspiel. Das geht aus dem LinkedIn-Profil von Danie Gray hervor, die als Production Intern bei Obsidian am Spiel arbeitet.

Zum Aufgabengebiet von Gray zählt unter anderem die „Aufrechterhaltung der Kommunikation zwischen der Studioleitung, den Projektleitern und dem Produktionsteam von über 80 Personen.“

Vielleicht hören wir ja im Rahmen der Gamescom etwas Neues über den Entwicklungsstand von The Outer Worlds 2.