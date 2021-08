The Outer Worlds 2: Mitarbeiter mit Verständnis für Unreal Engine 5 gesucht

Glaubt man dem recht gut informierten Insider Klobrille, dann springt Obsidian auf den Unreal Engine 5-Zug auf, um The Outer Worlds 2 zu entwickeln. In einer Stellenausschreibung des Studios wird ein neuer Mitarbeiter gesucht, der Verständnis für die neuen Funktionen von Unreal Engine 5 haben muss.

Obsidian is joining the Unreal Engine 5 train. A Houdini Technical Artist position description mentions "An understanding of the material editor in UE, as well as an understanding of new features coming in UE5".

I guess this is for The Outer Worlds 2.https://t.co/JlA3Vrmn7j pic.twitter.com/v5HXnA3GNk

— Klobrille (@klobrille) August 2, 2021