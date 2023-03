Tony Hawk’s Pro Skater 1+2: Activsion war fast zu spät

Im The Diary of a CEO Podcast verriet Skater-Legende Tony Hawk, dass er vor dem Anruf von Activision mit einem anderen Spielentwickler in Kontakt stand. Wäre der Anruf von Activision nur ein oder zwei Monate später gekommen, hätte er vielleicht schon einen anderen Vertrag unterschrieben.

Dabei ging es der ersten Gruppe darum, Skaten richtig zu emulieren. Technisch war dieses Spiel daher schwieriger zu spielen. Während er diesen Ansatz zwar nachvollziehen konnte, dachte Hawk aber eher daran, dass ein Skateboard-Spiel auch Nicht-Skater abholen müsse.

Activision hingegen konnte den Profi mit ihrer Vision und einer Demo von dem Projekt überzeugen und letztendlich für sich gewinnen.

„Als ich sah, was Activision hatte, sie hatten eine sehr frühe Version eines Skaters, der Tricks machte, die Art wie er sich bewegte, und für mich war es intuitiv, es war perfekt, ich fing sofort an, es zu spielen, ich fing an, Tricks zu machen, es war fast so, als wäre es eine Erweiterung meines Körpers, dies auf dem Bildschirm mit diesem Skater zu tun, und irgendwas fühlte sich für mich von Natur aus richtig an“, berichtete er von den damaligen Ereignissen, aus denen die beliebte Tony Hawk’s Spielreihe hervorging.

2020 zeigte die Neuauflage von Tony Hawks Pro Skater 1 & 2 die ungebrochene Begeisterung der Spieler, die das Spiel an die Spitze der Spielcharts hievte.