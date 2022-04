Ubisoft: Ehemaliger Creative Director verlässt das Unternehmen

Autor:, in / Ubisoft

Nach fast 20 Jahren verlässt Patrick Plourde Ubisoft. Er arbeitete als Creative Director an Child of Light, Watch Dogs 2 und auch Far Cry 3.

Auch an der Asssassins Creed Reihe war er als Game Designer und Level Designer tätig. Nach Child of Light wechselte er in eine redaktionelle Rolle.

Doch nun möchte er einen neuen Weg einschlagen und wird als unabhängige Beratungsagentur arbeiten. Er will trotzdem weiterhin mit Ubisoft zusammenarbeiten.

„Die meiste Zeit werde ich bei Ubisoft arbeiten, aber jetzt habe ich eine Position außerhalb einer traditionellen Struktur (mit abteilungsübergreifenden Mandat) und kann mich mit anderen Bereichen außerhalb des Gamings beschäftigen, die ich eine Weile im Auge hatte, ohne die Erlaubnis von meinem Arbeitgeber einzuholen“, so Plourde.

Ein kurzes Statement auf Twitter dazu gab es von Axios-Journalist Stephen Totilo.

„Wir können bestätigen, dass Patrick Ubisoft verlässt, aber einige unserer Kreativdirektoren und das das Redaktionsteam auf Wunsch bei bestimmten Projekten beraten wird“, erklärt Totilo.