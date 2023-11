UFO Robot Grendizer: The Feast of The Wolves: Roboter bekämpft im Launch-Trailer die Bösen

Im Launch-Trailer zum Actionspiel UFO Robot Grendizer: The Feast of The Wolves will ein Roboter die Erde retten.

Microids freut sich, den Launch-Trailer für das Videospiel UFO Robot Grendizer – The Feast of The Wolves zu enthüllen. Erforsche eine neue Dimension, in der ikonische Sauser-Bestien wie Damdam und Goru Goru wie nie zuvor zum Leben erwachen.

Taucht ein in ein reichhaltiges und vielfältiges Universum und nutzt die Gelegenheit, euer Verständnis für die vielen Facetten des Gameplays zu vertiefen. Meistert Koji Kabutos OVT, entdeckt die Kraft des Spazers und die Dynamik des Dizers. Jedes Element ist so konzipiert, dass es ein fesselndes und unvergessliches Spielerlebnis bietet, das stundenlange, intensive Abenteuer und Erkundungen verspricht.

Bereitet euch auf eine epische Reise vor, bei der jedes Detail darauf ausgelegt ist, euch zu verblüffen und unvergessliche Erinnerungen zu wecken. UFO Robot Grendizer – The Feast of the Wolves wird am 14. November 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich sein. Die Versionen für PlayStation 4 und Xbox One werden in Kürze verfügbar sein. Die Nintendo Switch-Version wird im Jahr 2024 erhältlich sein.

UFO Robot Grendizer: The Feast of the Wolves folgt dem ersten Handlungsbogen der Anime-Serie und gibt den Spielern die Möglichkeit, die ikonischsten Momente dieses epischen Abenteuers noch einmal zu erleben.

Fans der Serie werden sich freuen zu hören, dass das Spiel die denkwürdigen musikalischen Themen aus dem Anime enthält, die für ein noch intensiveres Erlebnis neu orchestriert wurden. Diese musikalischen Themen waren ein entscheidender Teil des Erfolgs des Anime und die Spieler werden sie nun auf interaktive Weise genießen können.