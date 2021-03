UK Charts: Monster Hunter Rise an der Spitze

Autor:, in / UK Charts

In Großbritannien führt Monster Hunter Rise die neuen Verkaufscharts an. Auch Super Mario 3D All-Stars legt nochmal mit einem Zuwachs von 276 % nach.

Monster Hunter Rise startete diese Woche mit dem zweitgrößten Launch der Spielreihe durch und landete zum Schluss klar auf Platz eins. Die Verkaufszahlen sind sogar doppelt so hoch wie die von Monster Hunter 4 Ultimate für den Nintendo 3DS.

Die neuen Verkaufscharts aus Großbritannien haben wohl viele ungefähr so kommen sehen:

UK CHARTS

Monster Hunter Rise Super Mario 3D All-Stars Animal Crossing: New Horizons Super Mario 3D World + Bowser’s Fury Minecraft Dungeons Minecraft (Switch) Mario Kart 8: Deluxe FIFA 21 Luigi’s Mansion 3 Super Mario Odyssey

Was keine allzu große Überraschung mehr darstellen sollte ist Super Mario 3D All-Stars. Nachdem Nintendo angekündigt hat, dass Spiel am 31. März aus dem Nintendo eShop zu entfernen und eine Erinnerung an alle Spieler geschickt hatte, sind die Verkäufe im Vergleich zur Vorwoche um 276 % gestiegen.

Dadurch musste Animal Crossing: New Horizons auf den dritten Platz ausweichen, obwohl die Verkäufe 11 % zugenommen haben. Dasselbe ereilte auch Super Mario 3D World + Bowser‘s Fury. Die Verkaufszahlen stiegen zwar erneut, doch das Spiel muss sich mit Platz 4 zufriedengeben.