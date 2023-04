Vampire Survivors: Gute und schlechte Neuigkeiten

Die Entwickler von Vampire Survivors haben gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die schlechte Nachricht ist, dass eure aktuelle Speicherdatei wieder in eine alte verwandelt wird.

„Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir Ihre 100%ige Speicherdatei wieder in eine normale alte Speicherdatei verwandeln werden. Ja das stimmt. Es tut uns leid.“

Die guten Nachrichten sind, dass am 13. April 2023 der zweite DLC Tides of the Foscari erscheint. In Tides of the Foscari entführt euch die Geschichte in die sanften Hügel und bewaldeten Länder Westeuropas. Die Entwickler haben sich dabei stark von Märchen und Folklore beeinflussen lassen, die davor warnen, zu nahe an unheimliche Wälder heranzutreten.

Der DLC enthält 8 neue Charaktere, 13 neue Waffen, 1 Stufe, 7 Musikstücke und 20 neue Errungenschaften, mit denen ihr euren 100%igen Spielstand wiedererlangen könnt.

Vampire Survivors ist aktuell für 3,99 Euro im Microsoft Store erhältlich. Dazu gibt es den Vampire Survivors: Legacy of the Moonspell DLC für 1,99 Euro. Tides of the Foscari wird ebenfalls nur 1,99 Euro kosten.