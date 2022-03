Warhammer 40.000: Darktide: Release-Termin zum exklusiven Shooter für Xbox Game Pass bekannt

Entwickler Fatshark gab heute mit dem 13. September 2022 das Datum der Veröffentlichung für sein kommendes 4-Spieler-Koop-Spiel Warhammer 40.000: Darktide bekannt.

Warhammer 40.000: Darktide ist eines der am meisten erwarteten Spiele des Jahres Zur Feier des Erscheinungstermins hat Fatshark ein kurzes Video hinter den Kulissen veröffentlicht, das zeigt, was das Team in der Zwischenzeit macht.

Seit der Ankündigung von Warhammer 40.000: Darktide ist es ein fester Bestandteil der Steam Top 10 für die meisten Spiele auf der Wunschliste.

Das mit Spannung erwartete Warhammer 40.000: Darktide ist ein intensives 4-Spieler-Koop-Actionspiel, das in der Hive-Stadt Tertium angesiedelt ist und an die erfolgreiche und preisgekrönte Vermintide-Reihe anknüpft. Kämpft zusammen mit deinen Freunden gegen Horden von Feinden in diesem neuen Warhammer 40.000-Erlebnis.