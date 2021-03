Watch Dogs Legion: Open-World-Titel soll Cross-Play und Cross-Gen Unterstützung erhalten

Während der Einzelspieler-Part von Ubisofts Watch Dogs Legion bereits am 29. Oktober 2020 erschien, startete der Online Multiplayer des Open-World-Abenteuers erst vor wenigen Tagen.

Zwar unterstützt der dritte Teil der Watch Dogs-Serie Cross-Buy, was bedeutet, dass Besitzer der Last-Gen-Version des Spiels kostenlos auf die Version für die neue Konsolengeneration upgraden können, das gemeinsame Spielen mit Spielern auf anderen Konsolen ist jedoch nicht möglich. Nun gibt es Hoffnung, dass sich dies bald ändern könnte.

Der offizielle Twitter-Account des Spiels bestätigte auf Nachfrage eines Fans, dass das Entwicklungsteam plane dem Spiel zukünftig per Update Cross-Generation-Play und Cross-Play hinzuzufügen. Ein genaues Datum oder einen Zeitraum für das Update samt Hinzufügung der beiden Optionen wurde allerdings nicht genannt.

While crossplay and cross-generation-play is currently not available for the Watch Dogs: Legion Online Mode, the development team is working on adding this feature to the game with a later update.

— Watch Dogs: Legion (@watchdogsgame) March 14, 2021