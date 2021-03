Hood: Outlaws & Legends: Hunter-Klasse ausführlich vorgestellt

Hood: Outlaws & Legends, das Multiplayer-PvPvE-Heist-Game von Sumo Digital und Focus Home Interactive, stellt das Gameplay einer der vier spielbaren Klassen vor, die zum Start verfügbar sind.

Im Matchmaking gegen gegnerische Vierer-Teams wählt ihr euren Charakter nach eurem bevorzugten Spielstil oder danach, was am besten zur Strategie eures Teams passt. In diesem Spiel, in dem Kooperation der Schlüssel zum Erfolg ist, kann die Zusammensetzung eures Teams für eine gerissene Herangehensweise aus der Ferne, einer brutalen Nahkampf-Attacke oder eine ausgewogene Bande von Outlaws, die auf alles vorbereitet ist, geeignet sein.

Begleitet Game Director Andrew Willans heute noch einmal zum zweiten Gameplay-Trailer zum Charakter The Hunter:

Werdet der ultimative stille Schrecken

Die Jägerin ist schwer fassbar und geheimnisvoll. Ihre schnellen Takedowns, ihre Unsichtbarkeit und ihre Rauchgranaten machen sie zu einem Schrecken bei der Infiltration. Ihre Hauptwaffe ist eine modifizierte, am Arm befestigte Armbrust, die bis zu drei Bolzen auf einmal laden kann, um eine tödliche Salve abzufeuern. Diese verleiht ihr eine unglaubliche Kraft auf kurze und mittlere Distanz.

Die ultimative Fähigkeit des Jägers ist das Leichentuch, das sie mit einem nahezu unsichtbaren Schimmer überzieht und sie für Wachen völlig unauffindbar macht. Dies verschafft ihr einzigartige Vorteile bei der Infiltration, so dass sie die Schatzkammer mit Leichtigkeit erreichen oder die gegnerischen Backlines mit erschreckender Effizienz ausschalten kann. Wenn es darum geht, ihre Bande von Gesetzlosen zu unterstützen, können die Rauchgranaten der Jägerin eingesetzt werden, um Feinde daran zu hindern, Teamkameraden zu markieren oder um Sichtlinien für einen taktischen Vorteil zu verdecken.

Wer das Spiel vorbestellt, bekommt Zugang zu Hood: Outlaws & Legends schon ab dem 7. Mai 2021 und das Kosmetikpaket „Forest Lords“ gratis dazu. Das „Forest Lords“-Paket enthält einen Skin für jeden Charakter und jede Waffe im Spiel. Die Year 1 Edition kann ebenfalls vorbestellt werden und bietet Zugang zu Hood: Outlaws & Legends plus drei Battle Passe, welche nach der ersten kostenlosen Saison veröffentlicht werden. Unterstützt wird die Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.