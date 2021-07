Hood: Outlaws & Legends: Kooperativer State Heist-Modus ab sofort verfügbar

Spieler von Hood: Outlaws & Legends können ab sofort in Viererteams den neuen Stealth-fokussierten PvE-Modus State Heist in Angriff nehmen.

Sumo Digital und Focus Home Interactive geben bekannt, dass für das Multiplayer-Überfallspiel Hood: Outlaws & Legends ab sofort ein neuer aufregender PvE-Spielmodus kostenlos für alle Spieler verfügbar ist.

Dieser PvE-Modus mit dem Namen State Heist ersetzt das feindliche Spielerteam durch tödliche Staatsdiener und führt herausfordernde neue Mechaniken ein, die Heimlichkeit und Kooperation betonen. Anstelle von gegnerischen Spielern steht euer vierköpfiges Team einem weitaus gefährlicheren und reaktionsschnelleren Staat gegenüber. Respawn-Einschränkungen erzeugen dabei eine völlig neue Dynamik, welche für den Erfolg einen sorgfältigeren und methodischeren Ansatz erfordert.

Um den Start des State Heist-Modus zu feiern, starten Focus und Sumo zusätzlich das Event „Survive the State“. Spieler, die in State Heist erfolgreich die Truhe stehlen, ohne zu sterben, erhalten das neue Shadow Lords-Kostüm für den Charakter, den sie gespielt haben. Besonders ehrgeizige Spieler können das Kostüm für alle verfügbaren Charaktere freischalten. Spieler erhalten ihre Belohnungen, sobald das Event am 2. August endet.

Die Hood-Reise fängt gerade erst an. Seit der Veröffentlichung arbeiten die Entwickler aktiv an der Verbesserung des Spiels, indem sie sich das Feedback der Community zu Herzen nehmen, um das bestmögliche Spielerlebnis zu bieten.

Der Titel hat bereits eine Reihe von Gameplay-Updates und -Optimierungen erhalten und Spieler dürfen sich im Laufe dieses Jahres auf noch mehr kostenlose Inhalte freuen. Season 1: Samhain steht vor der Tür und bringt einen kostenlosen, bahnbrechenden neuen Outlaw, eine vollständige Überarbeitung des Windensystems, jede Menge Kosmetika, Events und vieles mehr.

Hood: Outlaws & Legends ist aktuell für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC erhältlich.