Xbox Game Pass: Das sind die vier neuen Spiele in dieser Woche

Nachdem im September bereits Final Fantasy XIII, Surgeon Simulator 2: Access All Areas, Craftopia und Signs of the Sojourner im Xbox Game Pass veröffentlicht wurden, erscheinen diese Woche noch vier weitere Spiele. Was euch noch alles erwartet erfahrt ihr hier.

Xbox Game Pass September 2021

07. September 2021 – Crown Trick

09. September 2021 – Breathedge (Cloud, Xbox und PC)

09. September 2021 – Nuclear Throne

09. September 2021 – The Artful Escape (Xbox)

Des Weiteren sollten Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten nicht die neuen Perks verpassen.