Xbox Game Pass: Diese Spiele wurden bei der ID at Xbox Show präsentiert

Bei der vergangenen ID at Xbox Show wurden einige neue Spiele für die Xbox präsentiert, wobei auch neue Spiele für den Xbox Game Pass dabei waren.

Microsoft hat gestern eine neue ID at Xbox Show präsentiert, wie wir bereits berichtet haben. Falls ihr die Übertragung verpasst habt, könnt ihr euch hier die Aufzeichnung anschauen.

Um euch einen Überblick zu verschaffen, welche Spiele vorgestellt wurden, gibt es hier einen Überblick für euch.

Cassette Beasts (Bytten Studio / Raw Fury) – Xbox Game Pass

Closer the Distance (Osmotic Studios, Skybound Games)

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly (Toge Productions / Chorus Worldwide Games) – Xbox Game Pass

The Explorator (Remnant Games Studio)

Homestead Arcana (Serenity Forge, Skybound Games) – Xbox Game Pass

Kabaret (Persona Theory Games)

The Karters 2: Turbo Charged (Pixel Edge Games)

The Last Case of Benedict Fox (Plot Twist / Rogue Games) – Xbox Game Pass

Lil’ Guardsman (Hilltop Studios)

Omega Strikers (Odyssey Interactive)

Vampire Survivors: Tides of Foscari (Poncle)