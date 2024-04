Xbox Game Pass: Dieses Spiel gibt ab sofort Vollgas im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Was Xbox Game Pass-Abonnenten in der ersten Monatshälfte im April erwartet, haben wir euch bereits in dieser XGP News vorgestellt. Dazu wurden schon die beiden Spiele Ark: Survival Ascended und Superhot: Mind Control Delete im Abo veröffentlicht, während F1 23 jetzt auch über die Cloud richtig Vollgas gibt.

Doch damit nicht genug, denn alle Rennfahrer dürfen sich ab sofort auch noch LEGO 2K Drive im Xbox Game Pass herunterladen. Den Download erreicht ihr wie gewohnt über den folgenden Link:

Xbox Game Pass April 2024

03. April 2024 – LEGO 2K Drive (Cloud und Konsole)

Wer von euch wird LEGO 2K Drive heute eine Chance geben und im Xbox Game Pass ausprobieren?