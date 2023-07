Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist ab heute neu im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Momentan geht es Schlag auf Schlag im Xbox Game Pass! Erst gestern wurden die beiden Spiele Grand Theft Auto V (Cloud, Xbox Series X|S und Xbox One) + Sword and Fairy: Together Forever (Cloud, Konsole und PC) veröffentlicht. Ab heute Abend folgt dann noch McPixel 3.

McPixel 3, die lang erwartete Rückkehr des größten Helden des 8-Bit-Genres und Nachfolger des mysteriöserweise abgesagten McPixel 2, nimmt sich selbst nicht sonderlich ernst und bietet 100 „atemberaubende“ Level, fast 1.000 urkomische Gags, über 1.500 interaktive Gegenstände, über 20 Minispiele aus allen erdenklichen Genres und bietet euch ungefähr 300.000.000 Pixel.

Xbox Game Pass – Juli 2023

06. Juli 2023 – McPixel 3 (Cloud, Konsole und PC)

Aller guten Pixel sind drei, oder? Findet es heute Abend heraus und ladet euch das Spiel mit eurem Xbox Game Pass-Abonnement herunter. Weitere Details zu McPixel 3 gibt es auf der Übersichtsseite von XboxDynasty. Außerdem könnt ihr euch hier noch einmal einen Trailer anschauen: