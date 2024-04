Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist ab heute neu im Abo

Wer von euch ein Xbox Game Pass oder ein Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement besitzt, der kann sich ab heute ARK: Survival Ascended sichern.

ARK: Survival Ascended ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Windows PC und Steam für 44,99 EUR erhältlich. Das Survival-Erlebnis ist besser denn je, mit Unreal Engine 5-Grafik, PC/Konsolen-Crossplay und offiziellen Mods für Konsolen!

Erstellt einen Survivor, gründet einen Stamm und zähmt, trainiert, züchtet und reitet Dinosaurier in einem lebenden Ökosystem. Überwachet dabei eure Nahrung, euer Wasser, eure Temperatur und eure Wettermuster. Weitet euch langsam aus, fangt an zu ernten, baut Strukturen, baut Feldfrüchte an, passt jedes visuelle Design an und fahrt fort zu erforschen, um die wahre Natur der Insel und der Welten dahinter zu entdecken.

Xbox Game Pass – April 2024

01. April 2024 – Ark: Survival Ascended (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Wer von euch wird heute sein Glück im Dino-Abenteuer versuchen?