Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist ab sofort neu im Abo

Alle Xbox Game Pass-Abonnenten können heute zum Homerun ausholen und in MLB The Show 23 zeigen, was sie drauf haben.

Xbox Game Pass März 2023

Dazu gibt es für Ultimate-Abonnenten zahlreiche EA Play-Belohnungen und neue Perks. Weiter hat ein Insider verraten, wann Ubisoft+ für Xbox verfügbar sein wird und die 1,- Euro Promotion wurde ebenfalls eingestellt. Außerdem werden am Ende des Monats wieder einige Spiele aus dem Abo-Service entfernt.