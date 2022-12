Xbox Game Pass: Hot Wheels Unleashed wieder aus dem Abo entfernt

Die Hot Wheels Unleashed Game of the Year Edition war kurz im Xbox Game Pass-Abo verfügbar und ist jetzt wieder weg!

Was ein Hin und Her um die Hot Wheels Unleashed Game of the Year Edition im Xbox Game Pass-Abonnement. Das Spiel sollte offiziell am 15. Dezember im Xbox Game Pass landen. Dann hat Microsoft verkündet, dass die Veröffentlichung im Abo kurzerhand verschoben werden musste.

Dann war es gestern plötzlich möglich, die Game of the Year-Edition von Hot Wheels Unleashed im Xbox Game Pass zumindest für Xbox Series X/S zu laden. Bereits in unserer News haben wir vermutet, dass dies möglicherweise ein Fehler war und die Xbox Series X/S-Version vergessen wurde auszuschließen.

Wer gestern die Hot Wheels Unleashed Game of the Year Edition mit seinem Xbox Game Pass-Abonnement heruntergeladen hat, der wird heute feststellen, dass er nicht mehr auf die Inhalte zugreifen kann.

Das sind die Inhalte der Game of the Year Edition:

HOT WHEELS Pass Vol. 1

HOT WHEELS Pass Vol. 2

HOT WHEELS Pass Vol. 3

HOT WHEELS – Sportscars Pack mit zwei Fahrzeugen (Track Manga und GT-Scorcher)

HOT WHEELS – Beefed Up Pack mit zwei Fahrzeugen (HW Armored Truck und Baja Bone Shaker)

HOT WHEELS – Street Beasts Pack mit zwei Fahrzeugen (Shark Bite und Tomb Up)

Wann Hot Wheels Unleashed Game of the Year Edition im Xbox Game Pass-Abo landet, hat Microsoft bisher nicht bekannt gegeben. Wer keine Lust mehr hat zu warten, der kann beim Xbox Countdown Sale das Spiel günstig absahnen!

Hot Wheels Unleashed Angebote im Xbox Countdown Sale