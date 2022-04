Xbox Game Pass: Matchpoint für den Abo-Service

Publisher Kalypso Media gibt bekannt, dass die mit Spannung erwartete immersive Tennissimulation Matchpoint – Tennis Championships von Entwickler Torus Games zum Release am 7. Juli 2022 ab Tag 1 für Konsole, PC und Cloud mit dem Xbox Game Pass erscheinen wird.

Kalypso Media freut sich, den Deal mit Microsoft für den erfolgreichen Abonnementservice bekannt zu geben.

Simon Hellwig, Inhaber und Geschäftsführer von Kalypso Media, sagt dazu: „Wir freuen uns sehr, dass Matchpoint – Tennis Championships bereits zum offiziellen Veröffentlichungstermin am 7. Juli 2022 für Xbox Game Pass-Kunden mit Windows PC, Xbox One- und Xbox Series X|S-Konsolen verfügbar sein wird und wir unser neues Tennis-Franchise so vielen Spielern auf der ganzen Welt präsentieren können.”