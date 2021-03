Xbox Game Pass: Versteckter Hinweis auf geheimnisvolle Neuveröffentlichung

Melissa McGamepass hat einmal mehr eine E-Mail geschrieben, die an die Öffentlichkeit geraten ist. Dabei gibt sie bekannt, dass schon bald ein neues Spiel im Xbox Game Pass landen wird. Dieses Spiel hat nichts mit den 20 Spielen von Bethesda zu tun.

Um was für ein Spiel es sich exakt handelt, hat Melissa nicht verraten, sie gibt aber bekannt, dass in der Ferne schon ein Zeichen zu sehen ist. Dazu hat das Spiel wohl mit einer gewissen „Anomalie“ zu kämpfen.

Während viele Xbox-Fans bereits äußerst euphorisch auf Outriders tippen, da das Spiel mit einer gewissen Anomalie zu kämpfen hat, ist ein „Hinweis in der Ferne“ vielleicht auf das leuchtende Batman-Lichtsignal am Himmel zu deuten. Dazu wurde im Vorfeld ein weiterer versteckter Batman-Hinweis entdeckt.

Was glaubt ihr könnte sich hinter diesem Rätsel verbergen?

There's probably a hint about a game in here somewhere honestly we can't even keep up with all the announcements lately pic.twitter.com/Qz6LmX1Cs4

— Xbox Game Pass (@XboxGamePass) March 12, 2021