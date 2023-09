Xbox Game Studios: Exklusive japanische AAA-Spiele möglich

Über den japanischen Spielemarkt und die Erwartungen sprach Xbox-Chef Phil Spencer mit Game Watch.

Auf die Frage, ob es schwierig sei, die Erwartungen von Xbox-Fans nach japanischen AAA-Spielen wie Lost Odyssey oder Blue Dragon zu erfüllen, sagte Spencer, dass dies nicht schwierig sei. Dabei verwies er auf Hi-Fi RUSH, der zwar kein großer Titel war, aber von hoher Qualität wie ein Blue Dragon.

Zudem sagte er bezüglich der Entwicklung von japanischen First- und Third-Party-Spielen: „Japanische Spieleentwickler sind auch in den Microsoft Game Studios vertreten, und obwohl einige Titel noch nicht angekündigt werden können, arbeiten wir auch mit japanischen Herstellern an der Entwicklung neuer Spiele. Die Entwicklungsumgebung wächst, sowohl bei den Erst- als auch bei den Drittanbietern, so dass wir in Zukunft mit mehr japanischen Titeln rechnen können.“